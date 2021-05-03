Объявлен состав сборной Швеции по лыжам на подготовку к сезону-2021/2022
Лыжи / Кубок мира 0
Тренерский штаб национальной команды Швеции по лыжным гонкам объявил состав команды для подготовки на предстоящий олимпийский сезон-2021/2022. Об этом сообщило издание Aftonbladet.
Состав сборной Швеции на подготовку к сезону-2021/2022.
Мужчины:
Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Йохан Хеггстрём, Маркус Грате, Оскар Свенссон, Вильям Порома.
Женщины:
Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Линн Сван, Йоханна Хагстрём, Йонна Сундлинг.
На чемпионате мира – 2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) сборная Швеции завоевала семь медалей разного достоинства: две золотых, две серебряных и три бронзовых. Отметим, что все награды принесли команде лыжницы.
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