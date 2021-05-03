Двукратный чемпион мира Финн Хоген Крог не вошёл в сборную Норвегии на сезон-2020/2021

Двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок сезона-2014/2015 30-летний норвежский лыжник Финн Хоген Крог подтвердил, что не попал в состав сборной Норвегии для подготовки к сезону-2021/2022.

«Прошла неделя с тех пор, как меня уведомили. Я заранее знал, что это 50/50. Когда позвонил тренер, быстро понял по его тону, что что-то не так.

Думаю, это действительно немного странно, что они сократили спринтерскую группу до пяти человек. Странно, что на меня не хотят делать ставку. По моему мнению, я был самым стабильным коньковым спринтером в Норвегии после Клебо за последние годы. Даже когда не в форме, чувствую, что могу заявить о себе», – приводит слова Крога NRK.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии официально объявит составы команд завтра, 4 мая.