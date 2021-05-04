Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2021/2022

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам объявил состав на следующий сезон, сообщает NRK.

Лыжные гонки. Состав сборной Норвегии на сезон-2021/2022

Мужчины. Спринтерская группа

Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Тёугбёль, Синдре Бьёрнастад Скар.

Дистанционная группа

Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен.



Женщины

Терезе Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Анна Свендсен, Ане Аппельквист Стенсет, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона победили россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.