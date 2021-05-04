Сборная Норвегии по лыжным гонкам отменила летний сбор из-за коронавирусных ограничений

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не проведёт сбор в июне из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил спортивный директор команды Эспен Бьервиг.



«У нас был план поехать на сбор в июне, но ситуация изменилась. По последней информации, все люди старше 18 лет должны получить первую дозу вакцины от коронавируса до 1 августа. Необходимо подождать момента, когда все будут привиты. Затем у нас на очереди высотный сбор в августе-сентябре. Также в планах есть проведение сбора в октябре.



Чуть позже у нас будет высотный период подготовки во время этапа Кубка мира в Давосе и лагерь после «Тур де Ски» перед Олимпиадой», — сообщил Бьервиг.



Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2021/2022