Сборная Норвегии по лыжным гонкам отменила летний сбор из-за коронавирусных ограничений
Лыжи / Кубок мира 0
Сборная Норвегии по лыжным гонкам не проведёт сбор в июне из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил спортивный директор команды Эспен Бьервиг.
«У нас был план поехать на сбор в июне, но ситуация изменилась. По последней информации, все люди старше 18 лет должны получить первую дозу вакцины от коронавируса до 1 августа. Необходимо подождать момента, когда все будут привиты. Затем у нас на очереди высотный сбор в августе-сентябре. Также в планах есть проведение сбора в октябре.
Чуть позже у нас будет высотный период подготовки во время этапа Кубка мира в Давосе и лагерь после «Тур де Ски» перед Олимпиадой», — сообщил Бьервиг.
Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.
Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2021/2022
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