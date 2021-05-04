Белорусский лыжник Виктор Кононов дисквалифицирован на два года за применение мельдония

Белорусский лыжник Виктор Кононов дисквалифицирован на два года за употребление запрещённого вещества. В его пробе был обнаружен мельдоний. Об этом информирует Национальное антидопинговое агентство Республики Беларусь.



Спортсмена отстранили до 17 января 2023 года, а отсчитывается дисквалификация с 18 января 2021 года.



Ранее сообщалось, что замешанный в допинговом скандале эстонский лыжник Андрус Веерпалу продолжит получать премию от фонда Kultuurkapital как победитель Игр, пока Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) не заявит об обратном. Отметим, что размер ежегодной выплаты составляет 5400 евро.



Напомним, что на четыре года за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован трёхкратный призёр чемпионатов России по лыжному двоеборью Алексей Серёгин.

Лыжный двоеборец Серёгин отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил