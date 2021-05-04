Бессмертных: переход в группу Крамера — это не спонтанное действие. Надеюсь, я не ошибся

Лыжник сборной России Александр Бессмертных рассказал о переходе в группу Маркуса Крамера.

«Начинаем этот сезон по-новому! Спасибо огромное всем, кто верит! Надеюсь, что всё получится. Есть мотивация, а это самое главное!



Огромную работу за 10 лет провели с Перевозчиковым Олегом Орестовичем, и она была продуктивной! Олимпийские игры, чемпионаты мира и этапы Кубка мира. Мы остались в отличных отношениях, спасибо вам за эти годы!



Переход в группу Маркуса Крамера — это не спонтанное действие, я об этом думал на протяжении двух последних лет, и, хочется верить, я не ошибся! Спасибо Маркусу, что не отказал взять к себе в группу. Елена Валерьевна, спасибо вам!» — написал Бессмертных на своей странице в «Инстаграме».



В сезоне-2020/2021 Александр не выступил ни на одном из этапов Кубка мира.