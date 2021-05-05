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Йоханнес Клебо: публикую фотографии, на которых я ем мороженое

Йоханнес Клебо: публикую фотографии, на которых я ем мороженое
Лыжи / Кубок мира 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото с мороженым.

«Моя захватывающая жизнь в период коронавируса похожа на… Публикую фотографии, на которых я ем мороженое», — написал Клебо.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Клебо

Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Россиянин Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоялась 24 апреля. Позднее россиянин рассказал, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу. Йоханнес вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон.

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