В Федерации лыжных видов спорта Норвегии поддержали отмену запрета на симуляторы высоты

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило за отмену действующего в стране запрета на использование симуляторов высотных условий.

«Главный аргумент в пользу такого решения — необходимость создать равные условия для всех. Хотелось бы, чтобы для норвежских спортсменов действовали те же правила, что и для иностранных», — приводит слова президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте NRK.

Ранее с аналогичной инициативой в Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии обратился Союз биатлонистов скандинавской страны. При этом комитет по лыжным гонкам норвежской федерации ранее высказывался против отмены запрета.

Дело в том, что Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине на значительной высоте. Аналогичных высотных условий в Норвегии нет, а выезд за границу для проведения высотных сборов сталкивается с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Окончательное решение по этому вопросу примет НОК Норвегии в конце мая.