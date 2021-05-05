В Федерации лыжных видов спорта Норвегии поддержали отмену запрета на симуляторы высоты

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило за отмену действующего в стране запрета на использование симуляторов высотных условий.
«Главный аргумент в пользу такого решения — необходимость создать равные условия для всех. Хотелось бы, чтобы для норвежских спортсменов действовали те же правила, что и для иностранных», — приводит слова президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте NRK.
Ранее с аналогичной инициативой в Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии обратился Союз биатлонистов скандинавской страны. При этом комитет по лыжным гонкам норвежской федерации ранее высказывался против отмены запрета.
Дело в том, что Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине на значительной высоте. Аналогичных высотных условий в Норвегии нет, а выезд за границу для проведения высотных сборов сталкивается с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.
Окончательное решение по этому вопросу примет НОК Норвегии в конце мая.
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