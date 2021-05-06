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Дмитрий Губерниев — Большунову: Саша, помни, хайп мешает лыжникам!

Дмитрий Губерниев — Большунову: Саша, помни, хайп мешает лыжникам!
Лыжи / Другие 0

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», 24-летний российский лыжник Александр Большунов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он рекламирует гипермаркет цветов.

На пост спортсмена отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Саша, помни, хайп мешает лыжникам! Только тишина и покой...»

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

В конце апреля Александр женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.

Жена Большунова сфотографировалась топлес в ванной у окна с видом на океан
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