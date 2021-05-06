Дмитрий Губерниев — Большунову: Саша, помни, хайп мешает лыжникам!
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», 24-летний российский лыжник Александр Большунов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он рекламирует гипермаркет цветов.
На пост спортсмена отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Саша, помни, хайп мешает лыжникам! Только тишина и покой...»
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».
В конце апреля Александр женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.
Жена Большунова сфотографировалась топлес в ванной у окна с видом на океан
Рекомендуем вам
- 6 мая 2021
-
08:03
- 5 мая 2021
-
17:51
-
08:38
- 4 мая 2021
-
23:25
-
20:45
-
18:00
-
17:18
-
17:16
-
12:40
-
08:41
- 3 мая 2021
-
21:02
-
20:26
-
15:27
-
14:07
-
13:38
-
09:09
- 2 мая 2021
-
23:25
-
13:34
-
10:55
- 1 мая 2021
-
09:26
-
00:58
- 30 апреля 2021
-
21:21
-
08:28
- 29 апреля 2021
-
18:24
-
10:42
-
09:32
-
09:10
-
08:49
-
00:22
- 28 апреля 2021
-
23:33
-
15:12
-
14:51
-
09:12
-
00:48
-
00:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам