«Если ты лыжница — ты изгой». Призёр ЧМ Яна Кирпиченко рассказала о травле в школе

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, лыжница сборной России Яна Кирпиченко дала понять, что подвергалась травле в школе, когда её видели с лыжами.
«Я сама из маленького города Рубцовска, Алтайский край. Уже 10 лет мой дом — Барнаул, но до этого жила там.
Занятие лыжным спортом в Рубцовске было дикостью. Нас даже застремали. Пусть будет именно такое слово. Когда тебя видели с лыжами, это был какой-то позор. Настолько они были непопулярны в школе. К виду спорта относились с пренебрежением. Если ты лыжница — то всё, ты — изгой.
По условиям всё тоже было не очень хорошо. Не было базы. Барнаул — город побольше. Там есть трасса с хорошим равнинным кругом длиной в 25 км, его постоянно готовят. Любители счастливы. И вообще у людей чувствуется другое отношение к лыжам», — приводит слова спортсменки Sport24.
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