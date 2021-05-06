Елена Вяльбе вошла в список кандидатов на выборы в совет FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошла в список претендентов на попадание в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо Елены Вяльбе в списке кандидатов присутствуют ещё 16 человек. Выборы в совет FIS состоятся 4 июня. Также на конгрессе организации изберут нового президента. Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий, он возглавляет организацию с 1998 года.

53-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Ранее решила участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации от партии «Единая Россия».