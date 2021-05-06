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Сергей Устюгов — об Олимпиаде: удары в спину не забываются

Сергей Устюгов — об Олимпиаде: удары в спину не забываются
Лыжи / Кубок мира 0
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов вспомнил, как его, на фоне запрета российским спортсменам выступать на Олимпиаде под своим флагом, не пустили на Игры 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на то, что он не был уличён в употреблении запрещённых препаратов.

«Я ни от одной медали не откажусь и буду рад хоть второму, хоть третьему месту. Но удары в спину не забываются.

Ты с детства готовишься, мечтаешь, работаешь. А когда появляется возможность, тебе говорят: иди лесом. Что я должен думать после такого?

Если я попаду в олимпийскую команду, то сделаю всё возможное, чтобы выступить на высочайшем уровне. Я спортсмен, а не обиженная девочка. Но, каким бы ни был результат, это не станет для меня вершиной карьеры. Это никак не поменять», — приводятся слова Устюгова на странице проекта «На лыжи!» в «Фейсбуке».

С. Устюгов рассказал, как Вяльбе с тренерами уговаривала его бежать с травмой спринт на ЧМ
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