Сергей Устюгов — об Олимпиаде: удары в спину не забываются

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов вспомнил, как его, на фоне запрета российским спортсменам выступать на Олимпиаде под своим флагом, не пустили на Игры 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на то, что он не был уличён в употреблении запрещённых препаратов.

«Я ни от одной медали не откажусь и буду рад хоть второму, хоть третьему месту. Но удары в спину не забываются.

Ты с детства готовишься, мечтаешь, работаешь. А когда появляется возможность, тебе говорят: иди лесом. Что я должен думать после такого?

Если я попаду в олимпийскую команду, то сделаю всё возможное, чтобы выступить на высочайшем уровне. Я спортсмен, а не обиженная девочка. Но, каким бы ни был результат, это не станет для меня вершиной карьеры. Это никак не поменять», — приводятся слова Устюгова на странице проекта «На лыжи!» в «Фейсбуке».