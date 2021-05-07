Елена Вяльбе прокомментировала попадание в список кандидатов на выборы в совет FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала то, что она оказалась в списке претендентов на попадание в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это не моё единоличное решение, так решили мои коллеги. Мы думаем, что для нас это может быть более продуктивная работа», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Помимо Елены Вяльбе, в списке кандидатов присутствуют ещё 16 человек. Выборы в совет FIS состоятся 4 июня. Также на конгрессе организации изберут нового президента. Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий, он возглавляет организацию с 1998 года.

«Мы официально не будем говорить об этом (о том, кого поддержит Россия. — Прим. «Чемпионата») до процедуры выборов», — добавила Вяльбе.

На должность претендуют четыре кандидата: представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Федерации лыжных видов спорта Великобритании Йохан Элиаш, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.