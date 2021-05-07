«Приехали поздравить меня по-спортивному». Легков отметил день рождения в Пересвете

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, что встретил свой 38-й день рождения на базе в Пересвете, где тренировался вместе с друзьями-лыжниками Артёмом Мальцевым, Егором Сориным, Татьяной Алёшиной, Вероникой Степановой и биатлонистом Каримом Халили.

«Благодарю и обнимаю всех, кто поздравляет меня с днём рождения. Мне очень приятны добрые слова от каждого из вас, дорогие друзья!



А особое спасибо нашей лыжной сборной. Приехали поздравить меня по-спортивному – тренировкой. Зато остаюсь неизменен себе даже в такой особый день», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».

Легков – обладатель золота и серебра Игр в Сочи, двукратный призёр чемпионатов мира, победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2013, обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира в сезоне-2012/2013.