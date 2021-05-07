«Приехали поздравить меня по-спортивному». Легков отметил день рождения в Пересвете

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, что встретил свой 38-й день рождения на базе в Пересвете, где тренировался вместе с друзьями-лыжниками Артёмом Мальцевым, Егором Сориным, Татьяной Алёшиной, Вероникой Степановой и биатлонистом Каримом Халили.
«Благодарю и обнимаю всех, кто поздравляет меня с днём рождения. Мне очень приятны добрые слова от каждого из вас, дорогие друзья!
А особое спасибо нашей лыжной сборной. Приехали поздравить меня по-спортивному – тренировкой. Зато остаюсь неизменен себе даже в такой особый день», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».
Легков – обладатель золота и серебра Игр в Сочи, двукратный призёр чемпионатов мира, победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2013, обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира в сезоне-2012/2013.
- 7 мая 2021
-
20:23
-
13:29
-
11:24
- 6 мая 2021
-
19:11
-
16:22
-
16:03
-
14:26
-
14:03
-
13:51
-
12:07
-
11:28
-
11:04
-
10:46
-
08:03
- 5 мая 2021
-
17:51
-
08:38
- 4 мая 2021
-
23:25
-
20:45
-
18:00
-
17:18
-
17:16
-
12:40
-
08:41
- 3 мая 2021
-
21:02
-
20:26
-
15:27
-
14:07
-
13:38
-
09:09
- 2 мая 2021
-
23:25
-
13:34
-
10:55
- 1 мая 2021
-
09:26
-
00:58
- 30 апреля 2021
-
21:21