Вяльбе прокомментировала переход Бессмертных в группу Крамера
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о переходе лыжника сборной России Александра Бессмертных в группу Маркуса Крамера.
«Саша один из тех спортсменов, кто хорошо всё продумывает. У него есть желание и надежда попасть на Олимпийские игры, выступить в своей профильной гонке.
Он всё проанализировал, пообщался с Олегом Орестовичем (Перевозчиковым) и со мной. Он сам принял такое решение, отметив, что у всех, кто переходил к Маркусу, в первый год был взлёт результатов. Он решил для себя, что это может помочь ему на следующий год выступить очень достойно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
В сезоне-2020/2021 Бессмертных не выступил ни на одном из этапов Кубка мира.
Бессмертных: переход в группу Крамера — это не спонтанное действие. Надеюсь, я не ошибся
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