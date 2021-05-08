Вяльбе прокомментировала переход Бессмертных в группу Крамера

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о переходе лыжника сборной России Александра Бессмертных в группу Маркуса Крамера.



«Саша один из тех спортсменов, кто хорошо всё продумывает. У него есть желание и надежда попасть на Олимпийские игры, выступить в своей профильной гонке.

Он всё проанализировал, пообщался с Олегом Орестовичем (Перевозчиковым) и со мной. Он сам принял такое решение, отметив, что у всех, кто переходил к Маркусу, в первый год был взлёт результатов. Он решил для себя, что это может помочь ему на следующий год выступить очень достойно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.



В сезоне-2020/2021 Бессмертных не выступил ни на одном из этапов Кубка мира.