Амундсен: хочу бегать всё: от спринта до марафона, как Клебо и Большунов
Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал попадание в состав национальной команды на сезон-2021/2022.
«Я мечтал о попадании в состав сборной. Для меня это очень важно. Элитная команда — безусловно, шаг вперёд во всех смыслах. Я должен быть готов к любым переменам. Очень горд, что попал в сборную, и чувствую, что заслужил это.
Я одинаково много тренирую как классику, так и конёк. Признаюсь, что хочу пробежать всё: от спринта до марафона, как Клебо и Большунов. Поэтому нужно будет много работать. Я очень хочу быть лыжником, который сможет достойно бороться в многодневках», — приводит слова Амундсена VG.
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона победили россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.
Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2021/2022
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