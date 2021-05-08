Амундсен: хочу бегать всё: от спринта до марафона, как Клебо и Большунов

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал попадание в состав национальной команды на сезон-2021/2022.



«Я мечтал о попадании в состав сборной. Для меня это очень важно. Элитная команда — безусловно, шаг вперёд во всех смыслах. Я должен быть готов к любым переменам. Очень горд, что попал в сборную, и чувствую, что заслужил это.



Я одинаково много тренирую как классику, так и конёк. Признаюсь, что хочу пробежать всё: от спринта до марафона, как Клебо и Большунов. Поэтому нужно будет много работать. Я очень хочу быть лыжником, который сможет достойно бороться в многодневках», — приводит слова Амундсена VG.



В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона победили россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2021/2022