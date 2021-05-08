Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Йохауг не хватило восьми секунд для выполнения олимпийского норматива в беге на 10 000 м

Йохауг не хватило восьми секунд для выполнения олимпийского норматива в беге на 10 000 м
Лыжи / Другие 0
Аудио-версия:

Сегодня, 8 мая, норвежская лыжница Терезе Йохауг приняла участие в олимпийской квалификации в беге на 10 000 м.

Терезе не хватило всего восьми секунд, чтобы выполнить необходимый квалификационный норматив — 31.25,00. Лыжница продемонстрировала второй результат (31.32,88). Ранее личный рекорд норвежки в беге на 10 000 м составлял 31.40,67.

Победу в забеге праздновала легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, бронзовый призёр чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов Каролине Гровдаль (30.50,84).

32-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира. В 2019 году Йохауг одержала победу на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике. Спортсменка победила на дистанции 10 000 м.

Чемпионка ОИ лыжница Терезе Йохауг выступит в олимпийской квалификации в беге на 10 000 м
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021