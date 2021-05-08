Йохауг не хватило восьми секунд для выполнения олимпийского норматива в беге на 10 000 м

Сегодня, 8 мая, норвежская лыжница Терезе Йохауг приняла участие в олимпийской квалификации в беге на 10 000 м.
Терезе не хватило всего восьми секунд, чтобы выполнить необходимый квалификационный норматив — 31.25,00. Лыжница продемонстрировала второй результат (31.32,88). Ранее личный рекорд норвежки в беге на 10 000 м составлял 31.40,67.
Победу в забеге праздновала легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, бронзовый призёр чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов Каролине Гровдаль (30.50,84).
32-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира. В 2019 году Йохауг одержала победу на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике. Спортсменка победила на дистанции 10 000 м.
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