Австрийская лыжница Тереза Штадлобер будет тренироваться с группой Маркуса Крамера

Российская лыжница Юлия Ступак сообщила, что кроме итальянцев Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани к группе Маркуса Крамера и Сергея Турышева во время первого сбора в Рамзау присоединится австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

«Очень нравится коньковая техника Пеллегрино. Я видела, как они тренировались в Давосе. Останавливалась и просто смотрела, потому что это отдельный вид искусства. Это было очень красиво, правда. То, как они ускорялись без палок под спуск – это всё с такой скоростью, с такой техничностью! Классно! Действительно видишь, что сформированный спортсмен, позитивный, это всегда приятно. Я рада, что именно такие люди попадают к нам в группу.

Будет ещё Тереза Штадлобер. Не все сборы, только где-то около трёх. Тоже очень рада, потому что всегда было интересно потренироваться с иностранками. Во-первых, она хороший горновосходитель, во-вторых, очень функциональная. Очень хороший конёк. Почему нет? Нужно пробовать, опыт классный», – сказала Ступак в интервью «Матч ТВ».