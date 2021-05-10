Австрийская лыжница Тереза Штадлобер будет тренироваться с группой Маркуса Крамера

Российская лыжница Юлия Ступак сообщила, что кроме итальянцев Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани к группе Маркуса Крамера и Сергея Турышева во время первого сбора в Рамзау присоединится австрийская лыжница Тереза Штадлобер.
«Очень нравится коньковая техника Пеллегрино. Я видела, как они тренировались в Давосе. Останавливалась и просто смотрела, потому что это отдельный вид искусства. Это было очень красиво, правда. То, как они ускорялись без палок под спуск – это всё с такой скоростью, с такой техничностью! Классно! Действительно видишь, что сформированный спортсмен, позитивный, это всегда приятно. Я рада, что именно такие люди попадают к нам в группу.
Будет ещё Тереза Штадлобер. Не все сборы, только где-то около трёх. Тоже очень рада, потому что всегда было интересно потренироваться с иностранками. Во-первых, она хороший горновосходитель, во-вторых, очень функциональная. Очень хороший конёк. Почему нет? Нужно пробовать, опыт классный», – сказала Ступак в интервью «Матч ТВ».
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