Ступак: выложила фото в купальнике — что только не писали. Да, я мышечная, на мне пашут

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о негативе в социальных сетях.



«Когда что-то говорят и пишут, мне просто смешно. Действительно смешно. Вот я выложила фотографию в купальнике — ну чего только не понаписали. Ребята, ну конечно, я мышечная, потому что я лошадка. На мне пашут: мой тренер и я сама. Понятно, что я «сухая». Это элементарные вещи. Зато я прохожу мимо зеркала и думаю: «Юлька, ты просто офигенная». Тело и разум должны быть соединены», — сказала Ступак в интервью «Матч ТВ».



26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Является заслуженным мастером спорта России. В сезоне-2020/2021 Ступак стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски».

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер будет тренироваться с группой Маркуса Крамера