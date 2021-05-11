Червоткин: не знаю, что Большунов делает в межсезонье. Может, не перестаёт тренироваться

Лыжник сборной России Алексей Червоткин поделился мнением о тренировках лидера национальной команды Александра Большунова.



«Что Большунов делает на тренировках такого, что не делают другие? Я не знаю, чем он занимается в межсезонье. Может быть, вообще не перестаёт тренироваться и делает по две тренировки в день. Не знаю, как Александр работает между сборами.



Когда он работает в группе на сборах, то делает то же, что и остальные. Но ведь ты работаешь на своих ощущениях. То есть никто тебя не заставит сделать количество повторов, которые ты не сможешь выполнить. Бывает, что я подсматриваю у Большунова какие-то упражнения, которые раньше не выполнял, а потом стараюсь их повторить. Речь в основном о каких-то силовых и прыжках, которые можно попробовать в межсборье», — сказал Червоткин в интервью проекту «На лыжи!»

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