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Устюгов, Ретивых и Ступак будут использовать норвежский дневник тренировок

Устюгов, Ретивых и Ступак будут использовать норвежский дневник тренировок
Лыжи / Кубок мира 0

Лыжники группы тренера сборной России Маркуса Крамера будут использовать норвежский дневник тренировок под названием Bestr, сообщает Langrenn. В группу Крамера входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.

Сообщается, что, если тренеры и спортсмены будут довольны, есть большая вероятность, что другие тренировочные группы сборной России также будут использовать Bestr.

Напомним, в группу Юрия Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева; в группу Олега Перевозчикова — Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артём Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин; в группу Егора Сорина — Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

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