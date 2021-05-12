Казахстанскую лыжницу Шевченко дисквалифицировали на год за пропуск трёх допинг-тестов

Казахстанская лыжница Анна Шевченко сообщила, что получила годичную дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов. Об этом она рассказала в «сториз» своего «инстаграма».

«Я получила три пропуска. Один раз я была в кино и мой номер был отключён, а второй лежал дома и звонил. Мне дали жёлтую, хоть и пришли не в то время, когда стоял слот.

Второй был связан с моим переездом и не было конкретной даты. И в конце я просто забыла поменять, что мы уезжаем. Ну а третий был уже после моей болезни, после стационара в 16 дней. После моих семейных проблем, о которых знают только близкие. Я на момент получения третьей карточки была дома. А местоположение стояло другое. И я поменяла даты, но так и не поняла, как поменяла не все. И до сих пор не понимаю. Как могла не поменять даты, я была уверена, что всё заполнено правильно. Не исключаю ошибку компьютера.

Все разбирательства шли с 15 декабря. Писала письма, пыталась как-то доказать, что это могло быть на психологическом фоне. После болезни. Официально уволена с 3 мая из сборной. И мне обидно и странно не услышать ни слова поддержки от сборной команды. Я не имею в виду сейчас спортсменов. Многие переживали за меня. Спасибо им за это», — написала спортсменка.

27-летняя Шевченко — победительница и призёр Универсиады 2017 года в Алма-Ате, участница чемпионатов мира, этапов Кубка мира и Олимпийских игр 2018 года.