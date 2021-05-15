Большунов показал прыжки через забор с собакой

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграме» фото и видео тренировки вместе со своей собакой.
На кадрах спортсмен вместе с питомцем перепрыгивают через забор. Посмотреть фото можно по ссылке.
На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию. На снимке спортсмен тренируется на фоне закатного солнца. «Тренировки в любое время года! Профессионал Саня», «Беги, Саша, беги», «Вот трудяга. Вот хороший пример», – отреагировали подписчики.
- 15 мая 2021
-
07:42
- 14 мая 2021
-
00:41
- 13 мая 2021
-
16:15
- 12 мая 2021
-
13:40
-
12:45
-
09:14
- 11 мая 2021
-
21:23
-
21:14
-
19:31
-
12:57
- 10 мая 2021
-
22:04
-
21:43
-
13:42
- 9 мая 2021
-
23:41
- 8 мая 2021
-
19:07
-
15:07
-
14:13
-
13:22
- 7 мая 2021
-
20:23
-
13:29
-
11:24
- 6 мая 2021
-
19:11
-
16:22
-
16:03
-
14:26
-
14:03
-
13:51
-
12:07
-
11:28
-
11:04
-
10:46
-
08:03
- 5 мая 2021
-
17:51
-
08:38
- 4 мая 2021
-
23:25