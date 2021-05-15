Большунов показал прыжки через забор с собакой

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграме» фото и видео тренировки вместе со своей собакой.

На кадрах спортсмен вместе с питомцем перепрыгивают через забор. Посмотреть фото можно по ссылке.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию. На снимке спортсмен тренируется на фоне закатного солнца. «Тренировки в любое время года! Профессионал Саня», «Беги, Саша, беги», «Вот трудяга. Вот хороший пример», – отреагировали подписчики.