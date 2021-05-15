Сервисмен сборной Норвегии: если FIS введёт запрет на фтор сейчас, то обмочится в штаны

Сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобас Даль Фенре поделился мнением о возможном запрете на мази для лыж с содержанием фтора, который может быть наложен Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Ранее FIS проводила в Швеции тестирование устройства, целью которого является обнаружение фтора в смазке для лыж.

«Если они введут запрет сейчас, то просто обмочатся в штаны. Такая мера в настоящее время стала бы совершенно безответственным шагом. Наступит полный хаос. В целом мы выступаем за запрет, но по результатам зимних тестов видим, что проблемы очень велики. Думаю, потребуется немало времени, прежде чем всё это будет реализовано на практике. Конечно, жаль, но категорически нельзя запускать систему, которая не работает», — приводит слова сервисмен сборной Норвегии Dagbladet.

Использование фторсодержащего лыжного воска, как было научно доказано, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье спортсменов. С июля 2020 года правила ЕС запрещают использование определённых фторированных соединений при производстве этих продуктов.