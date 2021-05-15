Андрей Ларьков: этот сезон я однозначно записал себе в минус

Победитель Континентального Кубка Андрей Ларьков остался недоволен своим выступлением в сезоне-2020/2021.
«По итогам отборочных стартов в ноябре я не попал в основную команду сборной, но принимал участие в других стартах. Этот сезон я однозначно записал себе в минус, так как не смог выступить на чемпионате мира — на главном старте. Но, несмотря на это, я давно хотел путешествовать по России. Рад, что представилась такая возможность. Обстоятельства так сложились, что я много соревновался в России, был во многих других местах, новых для себя — в белорусских Раубичах, в Казахстане. Посмотрел, как там люди живут, тренируются, сделал из этого определённые выводы», — приводит слова Ларькова «Реальное время».
«Андрей Ларьков и Александр Бессмертных не были на международной арене — после ковида не смогли быстро восстановиться. У Андрея практически весь сезон выпал из-за болезни. Но в следующем сезоне Ларькову не придётся отбираться на этапы Кубка мира, поскольку у Андрея личная квота, как у победителя Континентального Кубка. Он никогда не боялся конкуренции и будет достойно представлять свою республику на международной арене», — пояснила ситуацию президент ФЛГР Елена Вяльбе.
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