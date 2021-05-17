Йоханнес Клебо рассказал, как планирует готовиться к Олимпиаде в Пекине

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мыслями о стратегии высотной подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). Титулованный норвежец собирается провести не менее 80-100 суток на высоте.

«Мы уделим много времени планированию в мае. Дискуссия будет горячей, но нет сомнений, что предстоит провести много суток на высоте. Это необходимо сделать, чтобы быстро бежать на Олимпиаде.

Будет немало поездок, но мы очень зависим от того, как пойдут дела с распространением коронавируса. Мне не хочется выезжать из страны, если это сопряжено с большим риском, но раз нужно ехать на высоту, то, пожалуй, придётся это сделать», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Отметим, что лыжные соревнования в Китае пройдут на высоте 1700 метров. Ранее Клебо проводил высотные сборы для подготовки к сезону лишь в 2019 году.