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Александр Большунов начал подготовку к олимпийскому сезону-2021/2022

Александр Большунов начал подготовку к олимпийскому сезону-2021/2022
Лыжи / Кубок мира 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов начал подготовку к олимпийскому сезону-2021/2022. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова тренера национальной команды Юрия Бородавко.

В группу Бородавко помимо Александра Большунова входят Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

«Спицов и Грухвина должны присоединиться сегодня вечером, все остальные спортсмены уже на месте. Сейчас у нас проходит первая тренировка — на велосипеде. Погода в Крыму комфортная, с утра было 18 градусов», — рассказал Юрий Бородавко.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

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