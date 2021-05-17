«Крутой у вас мир, зрячие люди!» Анастасии Седовой сделали лазерную коррекцию зрения

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете российская лыжница Анастасия Седова сообщила, что перенесла операцию на глазах.
«Так обидно, что человек быстро привыкает к чему-то новому, особенно к хорошему. Вот я сделала чуть больше недели назад лазерную коррекцию зрения (да, теперь я классно вижу), и что? Такое чувство, что я всегда так видела. Да, не скрою, первые пару дней ты как будто в новом потрясающем мире живёшь и удивляешься, что отчётливо видишь каждый листочек, веточку на дереве, вывеску и даже цифры на светофоре.
Но самое классное, что теперь ты не ищешь в панике очки и не вставляешь каждое утро в глаза линзы (а вечером надо ещё не забыть их вытащить). Короче, крутой и комфортный мир у вас оказывается, зрячие люди!" — написала Седова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Седовой
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