Егор Сорин — Дмитрию Губерниеву: вы выливаете негатив на то, что вас не касается

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на сообщение известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Сорин в своём «инстаграме» опубликовал видео тренировки, на котором он и его супруга Татьяна поднимаются в гору и спускаются вниз. Губерниев в комментарии написал: «Зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина?»

Сорин отреагировал следующим образом: «Дмитрий, хайпуете вы, выливая негатив на то, что вас не касается, и в том, что вы мало понимаете. Это видео принесёт многим положительные эмоции, для кого-то будет примером, а кому-то просто будет интересно, как готовится наша команда».

В тренировочную группу Егора Сорина входят: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.