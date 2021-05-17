Егор Сорин — Дмитрию Губерниеву: вы выливаете негатив на то, что вас не касается

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на сообщение известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Сорин в своём «инстаграме» опубликовал видео тренировки, на котором он и его супруга Татьяна поднимаются в гору и спускаются вниз. Губерниев в комментарии написал: «Зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина?»
Сорин отреагировал следующим образом: «Дмитрий, хайпуете вы, выливая негатив на то, что вас не касается, и в том, что вы мало понимаете. Это видео принесёт многим положительные эмоции, для кого-то будет примером, а кому-то просто будет интересно, как готовится наша команда».
В тренировочную группу Егора Сорина входят: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.
- 17 мая 2021
-
14:17
-
14:08
-
11:30
-
10:45
-
10:33
-
09:32
- 16 мая 2021
-
19:45
-
13:00
- 15 мая 2021
-
20:06
-
19:53
-
18:15
-
10:49
-
07:42
- 14 мая 2021
-
00:41
- 13 мая 2021
-
16:15
- 12 мая 2021
-
13:40
-
12:45
-
09:14
- 11 мая 2021
-
21:23
-
21:14
-
19:31
-
12:57
- 10 мая 2021
-
22:04
-
21:43
-
13:42
- 9 мая 2021
-
23:41
- 8 мая 2021
-
19:07
-
15:07
-
14:13
-
13:22
- 7 мая 2021
-
20:23
-
13:29
-
11:24
- 6 мая 2021
-
19:11
-
16:22