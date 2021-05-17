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Призёр юниорского ЧМ из Финляндии сломал ключицу, играя в футбол

Призёр юниорского ЧМ из Финляндии сломал ключицу, играя в футбол
Лыжи / Другие 0

19-летний финский лыжник Александр Столберг сломал ключицу, когда играл в футбол. Ожидается, что его реабилитация и восстановление займут не меньше семи недель.

Неприятное происшествие случилось во время тренировочного матча клубов Norrvalla FF и Sundom IF, которые выступают в четвёртой по значимости футбольной лиге Финляндии.

«Против меня применили хоккейный приём, я пролетел и упал на плечо. Почувствовал, как треснула кость, но был в шоке и поначалу не понял, насколько больно это было», — приводит слова Столберга Svenska.yle.fi.

Столберг – трёхкратный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров, надежда основной команды.

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