Призёр юниорского ЧМ из Финляндии сломал ключицу, играя в футбол
19-летний финский лыжник Александр Столберг сломал ключицу, когда играл в футбол. Ожидается, что его реабилитация и восстановление займут не меньше семи недель.
Неприятное происшествие случилось во время тренировочного матча клубов Norrvalla FF и Sundom IF, которые выступают в четвёртой по значимости футбольной лиге Финляндии.
«Против меня применили хоккейный приём, я пролетел и упал на плечо. Почувствовал, как треснула кость, но был в шоке и поначалу не понял, насколько больно это было», — приводит слова Столберга Svenska.yle.fi.
Столберг – трёхкратный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров, надежда основной команды.
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