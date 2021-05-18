Йоханнес Клебо и его девушка сфотографировались в национальных норвежских костюмах

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото со своей девушкой Перниллой Досвик и поздравил соотечественников с Днём Конституции страны. Пара в честь праздника сфотографировалась в национальных костюмах.
«Поздравления от двоих, которые забыли свои солнцезащитные очки», — написал Клебо.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Йоханнеса Клебо
Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Россиянин Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоялась 24 апреля. Позднее россиянин рассказал, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу. Йоханнес вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон.
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