Йоханнес Клебо и его девушка сфотографировались в национальных норвежских костюмах

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото со своей девушкой Перниллой Досвик и поздравил соотечественников с Днём Конституции страны. Пара в честь праздника сфотографировалась в национальных костюмах.

«Поздравления от двоих, которые забыли свои солнцезащитные очки», — написал Клебо.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Йоханнеса Клебо

Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.



Россиянин Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоялась 24 апреля. Позднее россиянин рассказал, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу. Йоханнес вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон.