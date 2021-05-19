В «инстаграме» собаки Большунова ответили подписчику, который высмеял его тренировку

В «инстаграме» собаки лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова ответили подписчику, который сравнил россиянина с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо. Ранее в этом «инстаграме» появилось видео, в котором показано, как тренирует с Фалуном (кличка собаки) прыжки через забор.
«Ну, Клебо, держись», — написал один из подписчиков.
«Клебо-то держится, от смеха за живот держится, что его «соперник» занимается ерундой (в оригинале использовано бранное слово. — Прим. «Чемпионата»), ведя «инстаграм» своей собаки», — добавил другой.
«Клебо скорее завидует, как вы, что его кошка так не умеет. Ерунда — это ваша зависть, в любом хорошем деле всегда найдёте, что желаете. Я собака, но намного человечнее вас, умею разделять радость и ненавижу зависть», — ответил владелец аккаунта.
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