Елена Вяльбе выложила фото с пионерским галстуком
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выложила в свой "инстаграм" новую фотографию. На ней она позирует в пионерском галстуке.
«С Днём пионерии!» — подписала фото Вяльбе.
Подписчики оставили следующие комментарии.
«Хорошее понятие пионер. Поздравляю всех, кто им был», «И Пионерии, и вожатии!», «Спасибо. Взаимно», «Ещё не выбеганная».
«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих!» — написала одна из подписчиц. На что другая продолжила: «Близится эра светлых годов! Клич пионера: „Всегда будь готов!“
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Елены Вяльбе.
Елена Вяльбе является Президентом Федерации лыжных гонок России с 2010 года, а также главой Ассоциации лыжных видов спорта России с 2020 года.
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