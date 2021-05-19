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Елена Вяльбе выложила фото с пионерским галстуком

Елена Вяльбе выложила фото с пионерским галстуком
Лидия Шейко
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выложила в свой "инстаграм" новую фотографию. На ней она позирует в пионерском галстуке.

«С Днём пионерии!» — подписала фото Вяльбе.

Подписчики оставили следующие комментарии.

«Хорошее понятие пионер. Поздравляю всех, кто им был», «И Пионерии, и вожатии!», «Спасибо. Взаимно», «Ещё не выбеганная».

«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих!» — написала одна из подписчиц. На что другая продолжила: «Близится эра светлых годов! Клич пионера: „Всегда будь готов!“

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Елены Вяльбе.

Елена Вяльбе является Президентом Федерации лыжных гонок России с 2010 года, а также главой Ассоциации лыжных видов спорта России с 2020 года.

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