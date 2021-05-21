Стина Нильссон рассказала о своём прогрессе в биатлоне
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Шведская лыжница, олимпийская чемпионка Стина Нильссон, в 2020 году решившая выступать в биатлоне, рассказала о своём прогрессе в новом для неё виде спорта.
«Сейчас всё кажется гораздо более лёгким, чем в прошлом году. Думаю, что смогу прогрессировать, потому что это не кажется таким новым и непонятным, как раньше. Мои ожидания основаны на уровне, на котором я нахожусь. Я знаю, где я была, когда закрыла прошлый сезон, и теперь жду лета с большим количеством работы. Посмотрим, чего я добьюсь в плане улучшения навыков на открытии сезона в Идре, до которого ещё несколько месяцев. Приятно, что до этого ещё далеко. Потому что мне нужны месяцы для работы над тем, что я хочу улучшить.», — приводит слова Нильссон Expressen.
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