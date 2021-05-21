Глеб Ретивых показал совместное фото с лыжниками сборной Италии

Лыжник сборной России Глеб Ретивых поделился в «инстаграме» совместным фото с итальянскими лыжниками.
«Пока все выкладывают фотографии, как они катаются на снегу, я хочу познакомить вас с позитивными ребятами Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани. Да, мы действительно будем готовиться к зимнему сезону вместе», — подписал фото Ретивых.
Глеб Ретивых входит в группу тренера сборной России Маркуса Крамера. Помимо него, в группе к сезону готовятся Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.
«Огненный состав!», «Это очень круто», «Шикарная компания для тренировок», «Теперь точно всех обгонишь. Удачных тренировок», — прокомментировали пост подписчики.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Глеба Ретивых.
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