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Александр Большунов и другие российские лыжники приглашены на фестиваль Blink

Александр Большунов и другие российские лыжники приглашены на фестиваль Blink
Елена Чистова
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Российские лыжники, включая Александра Большунова, приглашены для участия в лыжном фестивале Blink–2021, сообщает VG.

Организаторы рассчитывают, что в отличие от прошлого года ситуация с коронавирусом и введение корона-паспортов позволят пригласить сильнейших иностранных участников, а, возможно, и зрителей на Санднес Арену в начале августа. Blink–2021 будет проходить с 5 по 8 августа.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса на фестивале выступали только спортсмены сборных Норвегии по лыжам и биатлону. Лучшими из них стали Терезе Йохауг и Симен Хегстад Крюгер.

Полной программы пока нет, но рассматривается вариант с сокращением 12-часовой микст-эстафеты до 8-9 часов. В этом старте участвуют команды, состоящие из двух мужчин и двух женщин.

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