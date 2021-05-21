Александр Большунов и другие российские лыжники приглашены на фестиваль Blink
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Российские лыжники, включая Александра Большунова, приглашены для участия в лыжном фестивале Blink–2021, сообщает VG.
Организаторы рассчитывают, что в отличие от прошлого года ситуация с коронавирусом и введение корона-паспортов позволят пригласить сильнейших иностранных участников, а, возможно, и зрителей на Санднес Арену в начале августа. Blink–2021 будет проходить с 5 по 8 августа.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса на фестивале выступали только спортсмены сборных Норвегии по лыжам и биатлону. Лучшими из них стали Терезе Йохауг и Симен Хегстад Крюгер.
Полной программы пока нет, но рассматривается вариант с сокращением 12-часовой микст-эстафеты до 8-9 часов. В этом старте участвуют команды, состоящие из двух мужчин и двух женщин.
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