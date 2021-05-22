Сервисменом сборной Швеции стал продавец спортивных товаров. В 1982-м он побеждал на ЧМ

Чемпион мира 1982 года в гонке на 30 км швед Томас Эрикссон вошёл в штат сервисной группы женской сборной Швеции по лыжам.

По информации издания Expressen, Эрикссон, в первую очередь, будет работать с лыжами призёра Олимпиады-2018 и чемпионки мира Эббы Андерссон и двукратной чемпионки мира Майи Далквист.

Отмечается, что до того, как 61-летний Эрикссон получил должность сервисмена национальной команды, он работал в магазине спортивных товаров.

«Здорово, что он подал заявку и сумел получить работу в условиях жёсткой конкуренции со стороны более квалифицированных участников. Эбба и Майя действительно считают это решение хорошим», — прокомментировал назначение Эрикссона старший сервисмен сборной Швеции Петтер Мильбак.