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Диггинс, получившая ссадину на ягодице, рассказала, как проходит процесс восстановления

Диггинс, получившая ссадину на ягодице, рассказала, как проходит процесс восстановления
Виталий Весёлый
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Американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, как проходит процесс заживления ссадины на ягодице. Спортсменка получила травму на тренировке.

«Обновление по моей пятой точке. Я была бы более деликатной, но кого это волнует после того, как информация о моей глупой травме просочилась в ленты спортивных новостей многих стран. Мне по-прежнему очень больно принимать душ, но потихоньку ссадина заживает. Я так рада, что не прекратила тренироваться. И за это я очень благодарна нашему физиотерапевту. Борьба с травмами — медленный, а иногда и болезненный процесс. Но терпение — это часть игры», — написала Диггинс на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Диггинс в «Инстаграме».

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