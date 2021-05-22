Диггинс, получившая ссадину на ягодице, рассказала, как проходит процесс восстановления

Американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, как проходит процесс заживления ссадины на ягодице. Спортсменка получила травму на тренировке.



«Обновление по моей пятой точке. Я была бы более деликатной, но кого это волнует после того, как информация о моей глупой травме просочилась в ленты спортивных новостей многих стран. Мне по-прежнему очень больно принимать душ, но потихоньку ссадина заживает. Я так рада, что не прекратила тренироваться. И за это я очень благодарна нашему физиотерапевту. Борьба с травмами — медленный, а иногда и болезненный процесс. Но терпение — это часть игры», — написала Диггинс на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Диггинс в «Инстаграме».