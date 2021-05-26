Глеб Ретивых провёл лыжную тренировку в Австрии в одних трусах

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых опубликовал новое фото с австрийского сбора. Спортсмен показал, как проводит лыжную тренировку в одних трусах.

«Отличное солнце», — подписал снимок Ретивых.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Глеба Ретивых

На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым.

Глеб Ретивых входит в группу тренера сборной России Маркуса Крамера. В группу также включены: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Вместе с группой Крамера к сезону готовятся итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани и представительница Австрии Тереза Штадлобер.