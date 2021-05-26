Глеб Ретивых провёл лыжную тренировку в Австрии в одних трусах

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых опубликовал новое фото с австрийского сбора. Спортсмен показал, как проводит лыжную тренировку в одних трусах.
«Отличное солнце», — подписал снимок Ретивых.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Глеба Ретивых
На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым.
Глеб Ретивых входит в группу тренера сборной России Маркуса Крамера. В группу также включены: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Вместе с группой Крамера к сезону готовятся итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани и представительница Австрии Тереза Штадлобер.
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