Юлия Ступак показала солнечное фото с Пеллегрино и Крамером со сбора в горах
Поделиться
Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Ступак, которая входит в группу тренера Маркуса Крамера (первый слева), стоит рядом с итальянским лыжником Федерико Пеллегрино (второй слева). Ранее сообщалось, что Пеллегрино и другой итальянец Франческо де Фабиани решили готовиться к олимпийскому сезону-2021/2022 в группе Крамера.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ступак.
«Как у вас солнечно и радужно», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
«Очень крутое фото: от него прямо веет позитивом и отличным настроением! Большое спасибо, что делитесь с нами, Юля! Успешной подготовки!» — добавил другой подписчик.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
13:39
-
13:24
-
12:52
- 22 мая 2021
-
09:53
-
00:51
- 21 мая 2021
-
18:30
-
13:58
-
09:51
-
00:55
- 20 мая 2021
-
12:58
-
10:34
- 19 мая 2021
-
19:17
-
16:08
-
11:51
-
11:06
-
10:30
- 18 мая 2021
-
19:01
-
13:18
-
10:11
- 17 мая 2021
-
16:31
-
14:17
-
14:08
-
11:30
-
10:45
-
10:33
-
09:32
- 16 мая 2021
-
19:45
-
13:00
- 15 мая 2021
-
20:06
-
19:53
-
18:15
-
10:49
-
07:42
- 14 мая 2021
-
00:41
- 13 мая 2021
-
16:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам