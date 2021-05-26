Юлия Ступак показала солнечное фото с Пеллегрино и Крамером со сбора в горах

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Ступак, которая входит в группу тренера Маркуса Крамера (первый слева), стоит рядом с итальянским лыжником Федерико Пеллегрино (второй слева). Ранее сообщалось, что Пеллегрино и другой итальянец Франческо де Фабиани решили готовиться к олимпийскому сезону-2021/2022 в группе Крамера.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

«Как у вас солнечно и радужно», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.

«Очень крутое фото: от него прямо веет позитивом и отличным настроением! Большое спасибо, что делитесь с нами, Юля! Успешной подготовки!» — добавил другой подписчик.