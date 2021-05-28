Лыжницу Терезе Йохауг пригласили выступить на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг получила приглашение выступить на норвежском этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Спортсменке предложили выступить на дистанции 5000 м. Об этом сообщает VG, ссылаясь на слова генерального директора «Бислеттских игр» Стейнара Хоэна.

Сообщается, что Йохауг ещё не приняла решения, принимать ли ей предложение. Ранее в этом году норвежская спортсменка пробовала выполнить квалификационный норматив на Олимпиаду на дистанции 10 000 м, но потерпела неудачу.

В 2019 году Йохауг одержала победу на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике. Спортсменка победила на дистанции 10 000 м.