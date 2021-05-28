«Стиль — твоё второе имя». Лыжник Собакарёв оценил фото Непряевой, Наталья ответила

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете российская лыжница Наталья Непряева в своём «инстаграме» опубликовала фотографии со сбора в Крыму.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Натальи Непряевой
На пост Непряевой отреагировал российский лыжник Андрей Собакарёв. В комментарии он написал: «Стиль — твоё второе имя». Наталья ответила: «Обращайся, если что! Подберём вам с Сашей (жена Собакарёва. — Прим. «Чемпионата») лук».
Непряева — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. В январе 2021 года она одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски». Наталья является заслуженным мастером спорта России (2018).
В апреле тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Андрей Собакарёв не будет тренироваться в его группе в следующем сезоне.
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