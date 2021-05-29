Елена Вяльбе прокомментировала скандал в магаданской спортшколе её имени

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала скандал в магаданской спортивной школе её имени.

Ещё в апреле во время традиционной «Лыжни Вяльбе» в Магадане к олимпийской чемпионке обратились родители юных спортсменов. Суть проблемы в том, что впервые за последние годы, по инициативе директора СШОР Максима Смирнова и одного из приближённых к нему тренеров, областной департамент физкультуры и спорта выделил бюджетное финансирование на летнюю выездную подготовку перспективных воспитанников спортшколы. Однако в группу вошли только ученики того самого тренера, а не лидеры всей школы. В апреле, разобравшись в конфликте, Вяльбе предложила Смирнову уволиться с должности директора СШОР по собственному желанию, «потому что так общаться с людьми нельзя». Но ситуация не изменилась.

«Что касается отбора спортсменов в состав выезжающей команды, считаю, необходимо сделать объективный рейтинг спортсменов. Тренеры должны все вместе собраться и проработать документ по принципу формирования сборной команды. В разных возрастных категориях критерии могут быть не совсем одинаковыми. Тренеры должны рекомендовать утвердить этот документ (критерии, или принцип отбора) вышестоящему органу.

Относительно тренера, который будет работать с выезжающими спортсменами. Это же очень просто: результат спортсменов этого тренера и есть главный показатель для назначения его тренером сборной региона. А не так, что на бумаге главный один, а по факту он вообще никуда не выезжает и со сборной командой не работает.

Все эти моменты должны быть прозрачными, проработаны и обсуждены коллективом тренеров и утверждены. Что касается конкретно директора Смирнова. Его отношение к людям, к тренерам и родителям, просто возмутительны», — приводит слова Вяльбе «Весьма».