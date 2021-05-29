Тренер норвежских лыжников рассказал о последствиях отмены запрета на симуляторы высоты

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал, как на подготовке его команды отразится отмена запрета на использование симуляторов высоты.

«Думаю, никто из лыжников дистанционной группы Норвегии не воспользуется возможностью посидеть в кислородной палатке до Олимпиады в Пекине. Я как тренер по-прежнему придерживаюсь мнения, что на пути к тому, чтобы становиться сильнее, нужно ставить в приоритет другие вещи. Что касается Олимпийских игр: мы разработали тренировочный план, включающий в себя высотные сборы, и считаем, что это лучше и правильнее, чем искусственная высота», — приводит слова Носсума TV2.

Отметим, что спортивные федерации Норвегии создали инициативы по отмене запрета на симуляторы высоты в связи с тем, что Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине на значительной высоте. Аналогичных высотных условий в Норвегии нет, а выезд за границу для проведения высотных сборов сталкивается с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.