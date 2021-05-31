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Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области
Елена Чистова
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Глава Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. По предварительным данным, опубликованным на сайте «ЕР», за Вяльбе было отдано 82 950 голов.

Она обошла действующего депутата Госдумы Юрия Смирнова (63493) и главу Иванова Владимира Шарыпова (57565).

Также в Ивановской области выставляла свою кандидатуру на праймериз бывшая солистка российской музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова. За неё могли проголосовать избиратели Кинешемского одномандатного округа. Свои голоса в пользу Волковой отдали 919 человек. Это 15-й результат по округу.

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