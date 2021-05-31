Лыжница Юлия Ступак проводила весну эмоциональным танцем на сборе в Рамзау

Российская лыжница Юлия Ступак отметила последний день весны зажигательным танцем вместе с партнёром по группе Маркуса Крамера Евгением Беловым. Алиса Жамбалова, Христина Мацокина и Сергей Устюгов морально поддерживали танцующих товарищей из микроавтобуса.

«Видео максимально простое, без какого-либо монтажа. Всё потому, что мы хотели передать вам частичку нашей обстановки. Крайний день весны, теперь лето. Короткие юбки, танцы, много улыбчивых людей на улицах, ну а мы на сборах», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Группа Маркуса Крамера начала подготовительный олимпийский сезон со сбора в Рамзау (Австрия). Вместе с российскими лыжниками подготовку проходят Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани из сборной Италии.