«Так радуетесь, что я уехал?» Артём Мальцев отреагировал на танец Ступак и Белова

Российский лыжник Артём Мальцев отреагировал на видео, которое разместила в своём «инстаграме» Юлия Ступак. Спортсменка отметила последний день весны зажигательным танцем вместе с партнёром по группе Маркуса Крамера Евгением Беловым. Алиса Жамбалова, Христина Мацокина и Сергей Устюгов поддерживали танцующих товарищей из микроавтобуса.
В комментарии к посту Ступак Мальцев написал: «Это вы так радуетесь, что я уехал?»
Один из подписчиков обратился к Артёму: «В следующий раз ждём танцы от вас и от Сергея Устюгова». Мальцев ответил: «Насчёт меня, это влёгкую, про Устюгова не могу сказать. Он не танцор, только певец пока ещё».
Группа Маркуса Крамера начала подготовительный олимпийский сезон со сбора в Рамзау (Австрия). Вместе с российскими лыжниками подготовку проходят Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани из сборной Италии.
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