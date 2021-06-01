«Так радуетесь, что я уехал?» Артём Мальцев отреагировал на танец Ступак и Белова

Российский лыжник Артём Мальцев отреагировал на видео, которое разместила в своём «инстаграме» Юлия Ступак. Спортсменка отметила последний день весны зажигательным танцем вместе с партнёром по группе Маркуса Крамера Евгением Беловым. Алиса Жамбалова, Христина Мацокина и Сергей Устюгов поддерживали танцующих товарищей из микроавтобуса.

В комментарии к посту Ступак Мальцев написал: «Это вы так радуетесь, что я уехал?»

Один из подписчиков обратился к Артёму: «В следующий раз ждём танцы от вас и от Сергея Устюгова». Мальцев ответил: «Насчёт меня, это влёгкую, про Устюгова не могу сказать. Он не танцор, только певец пока ещё».

Группа Маркуса Крамера начала подготовительный олимпийский сезон со сбора в Рамзау (Австрия). Вместе с российскими лыжниками подготовку проходят Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани из сборной Италии.