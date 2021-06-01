Олимпийский комитет России получил в распоряжение тредбан
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Олимпийский комитет России (ОКР) получил в распоряжение приобретённый ранее тредбан. С июля на нём смогут готовиться к олимпийскому сезону лыжники и биатлонисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя научно-экспертного совета ОКР Александра Грушина.
«Тредбан привезли в ОКР. Думаю, что уже в июле его можно будет использовать. Сейчас делаем помещение для него», — сказал Грушин.
Ранее сообщалось, что по примеру биатлонистов Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует с сезона-2022/2023 сократить число мест проведения этапов Кубка мира. Цель изменений — добиться участия всех сильнейших на каждом этапе благодаря сокращению количества переездов и тем самым уменьшить выбросы парниковых газов.
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