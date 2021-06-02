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Терезе Йохауг покинула сбор национальной команды из-за плохого самочувствия

Терезе Йохауг покинула сбор национальной команды из-за плохого самочувствия
Елена Чистова
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Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг покинула сбор национальной команды в Согнефьеллете из-за плохого самочувствия.

«К сожалению, Терезе Йохауг уехала домой сегодня днём. Во время утренней тренировки она чувствовала себя не лучшим образом и после диалога с тренерами и медиками отправилась домой, чтобы отдохнуть», – приводит слова пресс-секретаря федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде SVT.

Издание связывает нелучшую форму звезды лыжных гонок с участием в соревнованиях по бегу. Йохауг пыталась отобраться в сборную Норвегии на Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м. А после неудачи планирует 1 июля выступить на дистанции 5000 м на Bislett Games.

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