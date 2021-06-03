Александр Легков: некоторые боятся, что я потерян для спорта. Нет!

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал фотографии со своей тренировки в зале.
«Некоторые боятся, что я потерян для спорта. Нет! Я каждый день тренируюсь, каждый день на спорте. Куда ж без него? Сегодня в обеденный перерыв и побегал, и в зале потягал железо. P.S. Знаю, что спецы спросят про кроссовки. Отвечаю сразу: после бега, не переобуваясь, пошёл в зал», — написал Легков.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александра Легкова
На пост Александра отреагировал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. В комментарии он написал: «Молодчик».
Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.
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