Александр Легков: некоторые боятся, что я потерян для спорта. Нет!

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал фотографии со своей тренировки в зале.

«Некоторые боятся, что я потерян для спорта. Нет! Я каждый день тренируюсь, каждый день на спорте. Куда ж без него? Сегодня в обеденный перерыв и побегал, и в зале потягал железо. P.S. Знаю, что спецы спросят про кроссовки. Отвечаю сразу: после бега, не переобуваясь, пошёл в зал», — написал Легков.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александра Легкова

На пост Александра отреагировал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. В комментарии он написал: «Молодчик».

Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.